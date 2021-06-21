إطلاق 90 مصريا كانوا محتجزين في طرابلس

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم، اليوم الإثنين، إطلاق 90 مواطنًا مصريًّا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية المصرية أن السفارة المصرية في طرابلس، التي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية، مشيرًا إلى أن أغلب المطلقين من قرية القايات في مركز العدوة بمحافظة المنيا.

وقدم ثروت الشكر إلى وزير الداخلية خالد مازن، والمسؤولين والجهات المحلية على «هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين».