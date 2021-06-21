«مكافحة الأمراض»: استمرار التطعيم بالجرعة الأولى ضد كورونا والثانية لم تبدأ بعد

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، خطابا للمديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات، بشأن الالتزام باستمرار تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى فقط، مؤكدا أنه لم يتم البدء بالجرعة الثانية إلى الآن.

وجاء في الخطاب أن هذا التوجيه جاء في إطار استمرار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ولضمان سير الحملة بالشكل المطلوب وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التسييرية للحملة، وفقا لتوصيات اللجنة العلمية للمركز وتنفيذا للاستراتيجيات الموصى بها لمكافحة الوباء بالطريقة الأمثل، باعتماد إعطاء الجرعة الأولى لعدد أكبر من المواطنين ولمدة أطول للحوص على مناعة مجتمعية بشكل أسرع.

«مكافحة الأمراض»: 290 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة

وأفاد النجار أن الحملة مستمرة بالتطعيم بالجرعة الأولى فقط، ولم يتم البدء بالجرعة الثانية إلى الآن، وسيتم الإعلان عن البدء بالتطعيم بالجرعة الثانية في وقت لاحق، لحين صدور توصيات اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا بالخصوص.

وشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بالخطة المذكورة، إلى أن يتم الإعلان عن البدء بالمرحلة الثانية من الحملة بإعطاء الجرعة الثانية وذلك بهدف الوصول إلى خلق مناعة مجتمعية بالشكل المطلوب.