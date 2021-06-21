«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج، الذي لا يتجاوز ارتفاعه المتر الواحد.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول مساء اليوم إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر بين 23 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل رأس لانوف، وجنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة حرارة سطح البحر بين 23 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.