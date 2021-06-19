المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش يحظر إعادة تمركز وتحرك الوحدات أو الأرتال العسكرية إلا بأمر منه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 10:14 مساء
اجتماع سابق للمجلس الرئاسي, (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

أصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا بحظر إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها «مطلقا»، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لـ«أي غرض كان».

وجاء في بلاغ للمجلس حمل الرقم 3  وصدر أول من أمس الخميس، «يحظر مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان ، أو نقل للأفراد أو الاسلحة أو الذخائر».

وتابع القرار أنه إذا استدعت الضرورة «إعادة التمرکز أو التحرك لأرتال عسكرية، لا يتم إلا وفق السياق المعمول به، وبموافقة القائد الأعلى».

وأضاف «يوضع هذا البلاغ موضع التنفيذ الفوري، وعلى كافة الوحدات العسكرية مراعاة ما ورد به».

القيادة العامة تعلن إطلاق «عملية» لتعقب الإرهابيين وطرد المرتزقة الأفارقة في جنوب غرب ليبيا

والخميس، أعلنت القيادة العامة، إطلاق عملية «لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه».

وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن  هذه العملية تأتي ردًّا على «تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري»، وذلك بعد «رصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية».

وأكد المسماري أن «القيادة العامة وجهت وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي».

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