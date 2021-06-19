اجتماع ثلاثي بين المنقوش وأوغلو وبارتولو.. وتأسف مالطي لـ«نسيان معاناة» 7 ملايين ليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 07:13 مساء
وزير الخارجية التركي يتوسط نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، والمالطي إيفاريست بارتولو. (أرشيفية : تشاوش أوغلو)

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الليبية نجلاء المنقوش والمالطي إيفاريست بارتولو، شهد تأسف الأخير لنسيان معاناة 7 ملايين شخص يعيشون في ليبيا.

وأوضح اوغلو في تغريدة عبر «تويتر»، أنهم استهلوا أعمال اليوم الثاني لـ«منتدى أنطاليا الدبلوماسي» جنوب تركيا، بلقاء ثلاثي مع نظيريه المنقوش وبارتولو.

بدوره، قال وزير الخارجية المالطي في كلمة له، إن السلام والاستقرار في ليبيا مهمان لمالطا، مشيرا إلى أن الحدود الجنوبية لليبيا لم يتم مراعاتها بأي شكل من الأشكال وفق وكالة «الأناضول» التركية.

وأعرب بارتولو عن أسفه للتعامل مع ليبيا فقط من الناحية الجيوسياسية، و«نسيان معاناة 7 ملايين شخص يعيشون هناك».

وتابع بارتولو إنه «لأمر مأساوي أن ليبيا الغنية تشهد مشاكل من هذا النوع»، مؤكدا أن أنقرة وفاليتا يمكنهما مساعدة البلاد في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل وجود فرص تعاون بين ليبيا ومالطا وتركيا.

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