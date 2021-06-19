ماذا حمل رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس وبنغازي.. رؤية أم وساطة؟

رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة رفقة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال جولة بأسواق طرابلس القديمة، 17 يونيو 2021. ( الإنترنت)

قريبا من مدخل سوق الترك، ومسجد أحمد باشا القرمانلي، الذي بناه الوالي التركي في العام 1737، كانت جولة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الخميس، رفقة رئيس الحكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في شوارع المدينة القديمة، وقبلها ميدان الشهداء الذي تطل قلعة السرايا الحمراء، رمز العاصمة مدينة طرابلس.

مطبات السلطة الجديدة

توقيت زيارة كامل لم يخلُ من دلالات عدة، فهي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة مفاجئة إلى طرابلس قام بها وفد تركي رفيع المستوى، ضم وزراء الخارجية والدفاع، الداخلية، ورئيس المخابرات، وفي وقت تجد فيه السلطة الليبية الجديدة نفسها أمام مطبات سياسية وأمنية تعترض تنفيذ خارطة الطريق.

رئيس المخابرات المصرية، استهل زيارته في طرابلس، بجلسة مباحثات مع عبدالحميد الدبيبة، تناولت تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مصر وليبيا، أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأولى إلى طرابلس، في 20 أبريل الماضي.

استدعاء ليبي ورسائل مزدوجة

المباحثات تناولت أيضا تفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية-المصرية، واستكمال ما اتفق عليه بين البلدان في المجالات كافة.

بعد لقاء الدبيبة، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس المخابرات المصرية، وفي استدعاء واضح للدور المصري في ليبيا، دعا المنفي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى زيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة، وشدد على ضرورة عودة الشركات المصرية إلى ليبيا، للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

المنفي يشيد بدور مصر

المنفي أثنى على الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، وجدد التأكيد على أن علاقة الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمنهما واحد.

وبدوره نقل رئيس المخابرات المصرية، تحيات الرئيس السيسي إلى المجلس الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة.

دعوة السيسي إلى زيارة ليبيا

مراقبون ربطوا بين زيارة كامل ورؤية مصرية رسمية، لتدشين شراكة استراتيجية مع السلطة الليبية الجديدة التي جاءت بتوافق دولي وإقليمي عبر الحوار السياسي الليبي، لكنها تعاني من عقبات كبرى، أهمها عدم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية حتى الآن، وتعثر التحضير لإجراء الانتخابات، المقررة في موعدها 24 ديسمبر المقبل، وعدم اكتمال المصالحة على أرض الواقع، بعيدا عن القاعات المغلقة وبيانات الإشادة والترحيب، وذلك رغم مرور 100 يوم على تولي حكومة الدبيبة مهامها.

أيضا لا تزال العلاقة بين السلطة الجديدة، ويمثلها «المجلس الرئاسي والحكومة الموقتة» من جهة، وبين القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح ليست على ما يرام، وهو ما يهدد بعرقلة تنفيذ أجندة خارطة الطريق، المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، ما يهدد بخطر العودة إلى مربع ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة مع بقاء تمركز الآلاف من المرتزقة المسلحين والقوات الأجنبية، وعلى رأسها القوات التركية وفاغنر الروسية على الأراضي الليبية.