مجلس الوزراء يستحدث مكتبا بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 09:33 مساء
رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارا باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، يكون على رأس مهامه متابعة الردود على قرارات مجلس الوزراء.

وشمل القرار في مادته الأولى استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية رقم (68) لسنة 2012، المشار إليه يسمى مكتب الوزير ويتولى 9 اختصاصات تشمل القيام بمهام أمانة سر الوزير وتنظيم مقابلات وزير المالية واتصالاته.

كما يكون من اختصاصاته تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها، وكذلك إعداد مشروعات جداول وأعمال اجتماعات لوزير وتحرير محاضرها وتعميمها.

وتشمل اختصاصات المكتب أيضا الإعداد للاجتماعات التي تعقدها الوزارة، ومتابعة الردود على قرارات مجلس الوزراء، واستكمال البيانات والمعلومات للموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات ومنشورات مجلس الوزراء والوزير وفتح ملفات لها، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب، وأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والتشريعات النافذة.

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