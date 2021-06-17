إقرار ضوابط على القصابين: إبراز أسعار اللحوم والشهادة الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 01:45 مساء
لحوم في محل جزارة بالعاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا بضوابط على القصابين لحماية المستهلك، تضمنت وضع التسعيرة بمكان بارز على اللحوم بحسب نوعها، وعرض الشهادة الصحية في مكان بارز.

وشملت ضوابط القرار الذي حمل رقم 141 للعام 2021، ختم اللحوم الوطنية باللون الأحمر والمستوردة باللون الأزرق، مع وجود شهادة الذبح الإسلامي على اللحوم المجمدة من شركات التفتيش والمطابقة.

كما نص القرار على ضرورة وجود مبردات للحوم مع توفير مولدات لضمان استمرار عملها حال انقطاع الكهرباء، والمحافظة على نظافة المحل، والالتزام بالزي الخاص بالقصابين.

وأشار القرار إلى أنه لا يخلو التزام القصاب من ضرورة حصوله على رخصة مزاولة النشاط والشهادة الصحية سارية المفعول من الجهات المختصة قانونا.

ويتولى رئيس قسم حماية المستهكل بديوان الوزارة التنسيق مع مأموري الضبط القضائي بجهاز الحرس البلدي للتأكد من التزام القصابين بالضوابط المقررة، حسب القرار.

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