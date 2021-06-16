وزارة التعليم تناقش إعادة تفعيل مشروع التعليم الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 09:30 مساء
اجتماع وزير التعليم مع الإدارية لمشروع التعليم الإلكتروني ووسائط التعلّم عن بُعد. (وزارة التربية والتعليم)

عقد وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى محمد المقريف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة الإدارية لمشروع «التعليم الإلكتروني ووسائط التعلّم عن بُعد»، والذي جرى خلاله مناقشة إعادة تفعيل المشروع.

وأضافت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء لجنة «مشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلّم عن بُعد»، استعرضوا مع الوزير المشاكل والصعوبات التي واجهتهم، والخطة المستقبلية لتفعيل المشروع الذي يخدم العملية التعليمية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير، رئيس اللجنة الإدارية للمشروع، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق، وأعضاء اللجنة: مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومدير عام مركز التدريب وتطوير التعليم.

اجتماع وزير التعليم مع الإدارية لمشروع التعليم الإلكتروني ووسائط التعلّم عن بُعد. (وزارة التربية والتعليم)
اجتماع وزير التعليم مع الإدارية لمشروع التعليم الإلكتروني ووسائط التعلّم عن بُعد. (وزارة التربية والتعليم)
اجتماع وزير التعليم مع الإدارية لمشروع التعليم الإلكتروني ووسائط التعلّم عن بُعد. (وزارة التربية والتعليم)
اجتماع وزير التعليم مع الإدارية لمشروع التعليم الإلكتروني ووسائط التعلّم عن بُعد. (وزارة التربية والتعليم)
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