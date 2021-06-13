مدير مركز تنمية الصادرات يدعو لتطوير الصناعات الغذائية وتحقيق سلامة المستهلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 09:22 مساء
جانب من معرض الغذاء الدولي الأول في تاجوراء. (وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية)

أكد مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب، على ضرورة دعم الجهات المختصة في تحقيق سلامة الغذاء للمستهلك والوصول الى نتائج وتوصيات تُسهم في تطوير الصناعات الغذائية في ليبيا.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي الأول للغذاء والتغذية بمركز البحوث الصناعية تاجوراء، بمشاركة عدد من الشركات والمصانع المحلية أمس السبت، والذي يستمر لمدة 3 أيام، وينتهي غدا الإثنين، تحت شعار «الإنتاج والتصنيع الغذائي .. الجودة والقيمة التغذوية»، وبتنظيم من الجمعية الليبية للغذاء،

وأشار الديب إلى اهتمام «وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال مركز تنمية الصادرات بالمشاركة ودعم المؤتمرات التي تعنى بحماية المستهلك وجهودها للرفع من جودة المنتج المحلي ومتابعة السلع والخدمات الموردة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات التشريعية والرقابية والضبطية».

كما دعا المشاركين على طرح الأفكار والمقترحات التي من شأنها دعم الجهات المختصة في تحقيق سلامة الغذاء.

جانب من معرض الغذاء الدولي الأول في تاجوراء. (وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من معرض الغذاء الدولي الأول في تاجوراء. (وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من معرض الغذاء الدولي الأول في تاجوراء. (وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية)
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