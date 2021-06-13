«رأس لانوف»: وصول 5 آلاف طن غاز إثيلين استعدادا لتشغيل مصنع البولي إثيلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 03:03 مساء
وصول الشحنة الثانية من غاز الإثيلين استعدادا لتشغيل مصنع البولي إثيلين, (شركة راس لانوف لتصنيع النفط)

أعلنت شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز وصول الشحنة الثانية من غاز الإثيلين، ضمن الاستعدادات لتشغيل مصنع البولي إثيلين من جديد، التي تقدر بخمسة آلاف طن.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن باقي الشحنات ستتوالى في الأيام المقبلة، وفق جدول زمني محدد، يضمن استمرارية تشغيل المصنع دون توقف.

ويعتبر مجمع رأس لانوف البتروكيماوي، من أكبر المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في مجال تصنيع النفط والغاز في ليبيا، ويُدار من قبل شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، التي تأسست بقرار في العام 1982، وهي شركة ليبية مساهمة ومملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأُنشئت الشركة لغرض القيام بجميع عمليات صناعة تكرير النفط ومشتقاته وإنتاج الكيميائيات النفطية واللدائن العضوية والألياف، وأي صناعة تحقق أغراض الشركة.

وصول الشحنة الثانية من غاز الإثيلين استعدادا لتشغيل مصنع البولي إثيلين, (شركة راس لانوف لتصنيع النفط)
وصول الشحنة الثانية من غاز الإثيلين استعدادا لتشغيل مصنع البولي إثيلين, (شركة راس لانوف لتصنيع النفط)
وصول الشحنة الثانية من غاز الإثيلين استعدادا لتشغيل مصنع البولي إثيلين, (شركة راس لانوف لتصنيع النفط)
وصول الشحنة الثانية من غاز الإثيلين استعدادا لتشغيل مصنع البولي إثيلين, (شركة راس لانوف لتصنيع النفط)
وصول الشحنة الثانية من غاز الإثيلين استعدادا لتشغيل مصنع البولي إثيلين, (شركة راس لانوف لتصنيع النفط)
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