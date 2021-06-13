وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي آليات تطوير قدرات الشرطة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 09:52 صباحا
وزير الداخلية عميد خالد مازن، مع نظيره التركي سليمان صويلو، 12 يونيو 2021. (وزارة الداخلية).

بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن، مع نظيره التركي سليمان صويلو، آليات تطوير قدرات الشرطة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مازن مع صويلو، بديوان رئاسة الوزراء اليوم، والذي يزور ليبيا ضمن وفد رفيع المستوى، وفق بيان لوزارة الداخلية اليوم.

وشهد الاجتماع التباحث حول العديد من الملفات والموضوعات التي تهم البلدين، خاصة ما يتعلق بتطوير قدرات الشرطة الليبية.

كما تطرق اللقاء للتعاون الأمني بين البلدين، فيما يخص مكافحة العديد من الظواهر وتقييم الجهود التي بذلت بالخصوص .

وأظهرت صور نشرتها وزارة الداخلية، اجتماع مازن أيضا مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، والذي يتواجد أيضا ضمن الوفد التركي رفيع المستوى في طرابلس.

وزير الداخلية عميد خالد مازن, مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو, 12 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية عميد خالد مازن, مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو, 12 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية عميد خالد مازن, مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو, 12 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) كأس أوروبا: استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا بعد ساعة ونصف من سقوط إريكسن...
رياضة عالمية
ماذا تمنى بوتين من بايدن قبل أيام من القمة الأولى المرتقبة؟
دولى
إصابة 12 فردا بـ«كورونا» في منتخب فنزويلا قبل ساعات من افتتاح كوبا أميركا أمام ...
رياضة عالمية
الأهلي بنغازي والاتحاد في الصدارة وانتصار للهلال ودارنس لتعزيز المراكز في الدوري...
رياضة محلية
منتخب إيطاليا ينذر أوروبا بعودته ويفتتح «يورو 2020» بـ5 ظواهر مثالية
رياضة عالمية
بوتين يعلن عن صفة ميزت ترامب لا يتمناها في بايدن
دولى
الليبية ملاك بن محمود تقتنص ذهبية وفضية بطولتي العرب وأفريقيا لـ«الترايثلون»
رياضة محلية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
«ذا تايمز»: سيف الإسلام القذافي يطرح نفسه مرشحا لرئاسة ليبيا بدعم روسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
ليبيا
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوكيز الزبد