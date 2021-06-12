«برلين 2» محور مشاورات الدبيبة مع الوفد التركي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 11:53 مساء
من لقاء الدبيبة مع الوفد التركي، 12 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

تباحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مع الوفد التركي رفيع المستوى، الذي يزور البلاد حاليا، بشأن مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في نهاية شهر يونيو الجاري، و«آخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي- التركي وسبل ‏وضعها موضع التنفيذ».

وتطرق الاجتماع إلى برامج التدريب المشتركة في المجالين الأمني والعسكري، حيث أبدى الجانب التركي استعداده لتوفير خبراته ودعمه الفني في مجال ‏الانتخابات، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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وضم الوفد التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي آكار، والداخلية سليمان صويلو، ورؤساء هيئة الأركان يشار غولر، والاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

‏وحضر اللقاء من الجانب الليبي وزراء الخارجية نجلاء المنقوش، والداخلية السيد خالد مازن، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، والدولة للشؤون السياسية والاتصال وليد اللافي، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

ووصل الوفد التركي، مساء الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك قبل القمة المقررة لقادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» المقررة في 14 يونيو الجاري. والتقى الوفد في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة حيث مثل التحضير لمؤتمر «برلين 2» محور المناقشات.

من لقاء الدبيبة مع الوفد التركي، 12 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
من لقاء الدبيبة مع الوفد التركي، 12 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
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