‏الدبيبة يبحث مع وزير الدفاع البريطاني آخر الاستعدادات لمؤتمر برلين 2

الدبيبة مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي, 10 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي، آخر الاستعدادات لمؤتمر برلين 2.

وتناول اللقاء ‏ورؤية حكومة الوحدة الوطنية للمضي قدمًا نحو إنجاح العملية الانتخابية المقبلة، وفق بيان للحكومة اليوم.

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من جانبه أكد الجانب البريطاني دعمه لجهود ‏تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومساهمة المملكة المتحدة لخروج «كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ومساندة دولة ليبيا في برامج تأمين الحدود».

حضر اللقاء كلا من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، وأمراء المناطق العسكرية وقيادات عسكرية من الجيش الليبي.

الدبيبة مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي, 10 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي, 10 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي, 10 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)