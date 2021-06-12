القائم بالأعمال الياباني يلتقي مستفيدين من برنامج «الفضاء الآمن للنساء» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 09:56 صباحا
جانب من حضور القائم بالأعمال الياباني في ليبيا لورشة «الفضاء الآمن للنساء» بطرابلس. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا التقى عدد من موظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا و مجموعة من المستفيدين من برنامج «الفضاء الآمن للنساء والفتيات التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان» في طرابلس، اليوم السبت.

وأكد المسؤول الياباني دعم حكومة بلاده لـ«جهود الإستجابة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في ليبيا».

جانب من حضور القائم بالأعمال الياباني في ليبيا لورشة «الفضاء الآمن للنساء» بطرابلس. (البعثة الأممية)
جانب من حضور القائم بالأعمال الياباني في ليبيا لورشة «الفضاء الآمن للنساء» بطرابلس. (البعثة الأممية)
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