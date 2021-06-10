الكبير يبحث مع مسؤول أميركي آخر مستجدات التحقيقات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 10:36 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير (أرشيفية: الإنترنت)


بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، مع مساعد وكيل وزارة الخزانة الأميركية بول ايهرن بعض الملفات ذات الصلة بالتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقوف على آخر مستجدات التحقيقات فيها.

جاء ذلك وفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، الخميس، حسب الصفحة الرسمية للمركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويوم الثلاثاء، ناقش الكبير مع مديري المشروعات التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي المعنية بالتحول الرقمي وسلامة النظام المصرفي، مشروعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الشفافية والإفصاح والاستدامة المالية للدولة والحوكمة وبناء القدرات والتأجير التمويلي.

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