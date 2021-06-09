الكبير يناقش خطة توفير السيولة للمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 04:09 مساء
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع عضو مجلس النواب صالح همه محمد وعميد بلدية غات قوماني محمد صالح، في العاصمة طرابلس، 9 يونيو 2021. (المصرف المركزي)

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اليوم الأربعاء مع عضو مجلس النواب صالح همه محمد وعميد بلدية غات قوماني محمد صالح خطة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بتوفير السيولة للمنطقة الجنوبية. 

وحسب بيان صادر عن المصرف المركزي، الأربعاء، جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية ربط كل فروع المصارف التجارية بالمنظومات الرئيسية للمنطقة.

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وفي الثالث من مايو الماضي، ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير وإيصال السيولة للمنطقة الجنوبية. 

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