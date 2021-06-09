وفاء الكيلاني تدرس آلية توحيد صندوق التضامن الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 03:55 مساء
وزيرة الشؤون الاجتماعية تجتمع مع مسؤولي صندوق التضامن الاجتماعي في البيضاء، 9 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء أبوبكر الكيلاني، اليوم الأربعاء، آلية توحيد صندوق التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع بمقر الإدارة العامة للهيئة العامة للصندوق بمدينة البيضاء، بحضور رئيس الهيئة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وتطرق الاجتماع إلى عديد المواضيع المتعلقة بالمعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعي، وتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالمنافع وموارد الهيئة، إلى جانب رفع رواتب العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن والهيكل التنظيمي للهيئة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- وزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد دور الرعاية الاجتماعية في بنغازي

وأكدت الوزيرة حرصها على تذليل الصعاب والعراقيل كافة، التي تحول دون قيام هيئة صندوق التضامن الاجتماعي بعملها بالشكل المطلوب خصوصا بعد صدور قرار التوحيد.

وزيرة الشؤون الاجتماعية تجتمع مع مسؤولي صندوق التضامن الاجتماعي في البيضاء، 9 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
وزيرة الشؤون الاجتماعية تجتمع مع مسؤولي صندوق التضامن الاجتماعي في البيضاء، 9 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
وزيرة الشؤون الاجتماعية تجتمع مع مسؤولي صندوق التضامن الاجتماعي في البيضاء، 9 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
وزيرة الشؤون الاجتماعية تجتمع مع مسؤولي صندوق التضامن الاجتماعي في البيضاء، 9 يونيو 2021. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر .. نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس على أبوسليم بهدف في الدقيقة 12
رياضة محلية
«أوهايو» الأميركية تريد تحويل «غوغل» إلى خدمة عامة
علوم وتكنولوجيا
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
في الدوري الليبي: الاتحاد المصراتي يحسم ديربي مصراتة.. والأخضر يعود بتعادل
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
المشري يؤكد «تمسك» مجلس الدولة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
في رسالة إلى غوتيريس.. لجنة الحريات تطالب البعثة الأممية بترك ليبيا أو حل ...
ليبيا
الغريفة تحتفل بمهرجان القعيرات للتراث والفنون
ثقافة وفن
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد علاج جديد ضد ألزهايمر