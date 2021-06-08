استبدال مضخات وعمليات صيانة لزيادة إنتاج حقل «الناقة» النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 02:14 مساء
استبدال مضخات وعمليات صيانة لزيادة إنتاج حقل «الناقة» النفطي، 8 يونيو 2021. (شركة الهروج للعمليات النفطية)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الثلاثاء، وصول حفارة الصيانة الخاصة باستبدال مضخات الإنتاج لبعض الآبار بحقل الناقة النفطي، وذلك للرفع من معدلات إنتاجه.

جاء ذلك خلال إجراء عضو لجنة إدارة شركة «الهروج» للعمليات والصيانة محمد جاب الله زيارة تفقدية إلى حقل «الناقة» للوقوف على سير العمل به، الذي عاد إلى العمل أخيرا، بعد استئناف إنتاج الخام من أقصى الجنوب بحوض سرت النفطي، وفق ما نشرت صفحة الشركة بموقع «فيسبوك». 

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ويقع حقل الناقة في منطقة حوض سرت جنوب شرق زلة، واكتشف أول بئر فيه خلال العام 1998، وقد دخل على الإنتاج الفعلي في مارس العام 2003، بمعدل عشرة آلاف برميل يوميا، يستهدف زيادته إلى 25 ألف برميل، حسب بيانات شركة «الهروج».

استبدال مضخات وعمليات صيانة لزيادة إنتاج حقل «الناقة» النفطي، 8 يونيو 2021. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
استبدال مضخات وعمليات صيانة لزيادة إنتاج حقل «الناقة» النفطي، 8 يونيو 2021. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
استبدال مضخات وعمليات صيانة لزيادة إنتاج حقل «الناقة» النفطي، 8 يونيو 2021. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
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