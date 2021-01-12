صنع الله يطلع على جهود «الهروج» لإعادة الإنتاج من حقل الناقة النفطي

لقاء صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة الهروج، 11 يناير 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس لحنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية خليفة عمرو نشاطات الشركة المختلفة، والتقدم الحاصل بإعادة الإنتاج من حقل الناقة النفطي.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر المؤسسة في طرابلس، أمس الإثنين، والذي تناول أيضا أعمال فرق الصيانة التابعة لللشركة، والإنجازات التي حققتها في صيانة العديد من التسربات بأنابيب نقل النفط الخام، والمعدات السطحية، رغم تدني الموارد المالية والميزانيات اللازمة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن نقص الموارد يشكل تحديا كبيراً للمؤسسة لتنفيذ خططها للعام 2021 ولإنجاز المشاريع الهامة، والإيفاء بالتزاماتها، والتي في مقدمتها زيادة معدلات إنتاج النفط دعما للاقتصاد الوطني.

ويقع حقل الناقة في منطقة حوض سرت جنوب شرق زلة، واكتشف أول بئر فيه خلال العام 1998، وقد دخل على الإنتاج الفعلي في مارس العام 2003، بمعدل 10 آلاف برميل يوميا، يستهدف زيادته إلى 25 ألف برميل، حسب شركة الهروج.