فريق عمل جزائري في ليبيا لبحث الاستثمار في صيانة شبكات الكهرباء

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 07 يونيو 2021, 05:50 مساء
مجمع «سونلغاز» الجزائري. (الإنترنت)

أعلن مجمع «سونلغاز» الجزائري الحكومي أن فريق عمل من الشركة سيتوجه إلى ليبيا لبحث الاستثمار في مجال صيانة شبكات الكهرباء. 

وقالت المديرة المركزية في التطوير الخارجي بـ«سونلغاز» وداد حمرو، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، اليوم الإثنين، أن المجمع يراهن على توسيع الاستثمار في السوق الأفريقية، فإلى جانب ليبيا تم إبرام عدة اتفاقيات للاستثمار في كوديفوار، غانا وتشاد، خاصة أن «سونلغاز» تصنع المولدات الكهرباء ومحولات الضغط العالي والعدادات الكهربائية محليا.

ويأتي ذلك بعد أيام من اتفاق وزير الطاقة الجزائري والليبي محمد عرقاب، و محمد أحمد عون خلال أشغال المنتدى الاقتصادي بين البلدين على تعزيز فرص الشراكة والاستثمار المتاحة في مختلف نشاطات المحروقات.

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وحسب وزارة الطاقة الجزائرية فقد تم التطرق إلى آفاق التعاون في مجال إنتاج الكهرباء في ليبيا، النقل، التوزيع، تدعيم الشبكة الكهربائية، الصيانة، التدريب والتكوين. وذلك لمواصلة المبادلات التي جرت بين فرق شركتي "سونلغاز" والشركة العامة للكهرباء الليبية، بعد تدخل الفريق التقني للشرطة الجزائرية شهر أكتوبر الماضي من أجل إصلاح وإعادة تشغيل محطة الخمس.

أما رئيس الحكومة الجزائرية عبدالعزيز جراد بحضور نظيره عبدالحميد الدبيبة، فقد دعا إلى إقامة تعاون وثيق بين المتعاملين الجزائريين والليبيين، بهدف تطوير المشاريع المشتركة والمدمجة في ميدان الطاقات المتجددة النابعة من الطاقة الشمسية. فيما اقترح الدبيبة على الجزائر تسويق الطاقة المتجددة المنتجة نحو ليبيا، وهذا من أجل تصديرها، فيما بعد، نحو البلدان الأخرى، عبر ترابط الشبكات الكهربائية.

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