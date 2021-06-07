الدبيبة يستنكر حادث سبها «الإرهابي» ويتوعد الجناة بجملة واحدة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

استنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حادث مقتل ضابطين في حادث أمني استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، الأحد، واصفاً الحادث بـ«العمل الإرهابي الجبان».



وقدم الدبيبة التعازي إلى أسرتي الضابطين: النقيب إبراهيم عبد النبي المناع رئيس قسم البحث الجنائي في سبها، والملازم عباس أبوبكر، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وذلك عبر حسابه بموقع «تويتر». وتوعد الدبيبة الجناة، قائلا: «حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت».

-«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة

- مديرية أمن سبها تنفي مقتل الضابطين نتيجة «انفجار وقود»

قبل ذلك، أوضحت وزارة الداخلية أن سائق مركبة ألية (شاحنة صغيرة) كانت تحمل على متنها خردة قام بتفجير المركبة عند وصوله لنقطة التفتيش.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع مجريات التحقيق لكشف تفاصيل «هذا العمل الاجرامي الاثم الذي طال رجال الشرطة من قبل مجموعة إرهابية جبانة».