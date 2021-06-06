القبض على عصابة تسرق المنازل في بنغازي وضبط بعض المحتويات المسروقة

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)

قالت مديرية أمن بنغازي إن عناصر مركز شرطة قاريونس تمكنوا من القبض على عدد من المتهمين بسرقة عدة منازل في المدينة، مع ضبط عدد من المحتويات المسروقة.



وأوضحت المديرية في بيان اليوم الأحد أن أحد المواطنين من منطقة قنفودة أبلغ مركز الشرطة في 15 مايو الماضي بسرقة محتويات من منزله، وبعد يومين وردت معلومة إلى المواطن والذي بدوره أبلغ بها أعضاء مركز شرطة قاريونس «كونه يشك في المدعو ( س م ن ) المقيم بنفس المنطقة».



وأضافت: «تم تكليف أعضاء التحريات بالمركز وضبط المدعو، وبالإستدلال معه اعترف بسرقة منزل المواطن وعدة منازل أخرى واعترف على شركائه في السرقة وأنهم يقومون بتخزين المحتويات المسروقة في حاوية لهم».



وألقي القبض على المتهم وشركائه وبالانتقال إلى الحاوية تم ضبط العديد من محتويات مسروقة من عدة منازل، وبالإستدلال مع شركائه في هذه الجرائم أعترفو بما نسب إليهم وأتخذت ضدهم كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)