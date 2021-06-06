جلسة حوارية حول تأثير الإعلام على سير العملية الانتخابية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 06 يونيو 2021, 05:32 مساء
الجلسة الحوارية حول تأثير الإعلام على سير العملية الانتخابية في بني وليد. (الإنترنت)

نظمت جمعية «آدس» للثقافة والفنون بمسرح كلية الآداب بمدينة بني وليد بالتعاون مع «حملة المادة 40»، اليوم الأحد، جلسة حوارية تحت عنوان «التأثير السلبي والإيجابي للإعلام على سير العملية الانتخابية».

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية «آدس» عبدالسلام زبيدة إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة الحوارية تناولت عدة محاور، من بينها دور المفوضية الوطنية العليا في تحقيق الهدف من الانتخابات ومدى جاهزية مكتب المفوضية للاستحقاق المقبل.

وذكر زبيدة أن هذه الجلسات تأتي ضمن المشاركة التي قام بها أعضاء مكتب مفوضية الانتخابات في بني وليد لمعرفة رأي المجتمع في الانتخابات ومدى تقبلهم واستعدادهم للاستحقاق الديمقراطي المقرر في ديسمبر المقبل.

وحضر الجلسة الحوارية أعضاء مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بني وليد وعضو المجلس البلدي أبوبكر حامد، وعدد من المنظمات المدنية والإعلاميين والمهتمين بالعملية الانتخابية في المدينة.

الجلسة الحوارية حول تأثير الإعلام على سير العملية الانتخابية في بني وليد. (الإنترنت)
الجلسة الحوارية حول تأثير الإعلام على سير العملية الانتخابية في بني وليد. (الإنترنت)
الجلسة الحوارية حول تأثير الإعلام على سير العملية الانتخابية في بني وليد. (الإنترنت)
الجلسة الحوارية حول تأثير الإعلام على سير العملية الانتخابية في بني وليد. (الإنترنت)
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