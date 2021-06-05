إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في الكفرة

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي. (أرشيفية: وزارة الصحة)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة شفاء واحدة.

وحسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، فقد وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 531 حالة بينها 445 شفاء، و32 نشطة، و54 وفاة جراء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في ليبيا ابتداء من مارس 2020.

- بلدية الكفرة تستقبل معدات طبية وجهاز «PCR»

ونهاية مايو، أعلنت بلدية الكفرة تسلمها معدات وأجهزة طبية، منها جهاز للأشعة المقطعية، وجهاز «PCR»؛ وذلك عقب زيارة وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، الذي تعهد بدعم القطاع الصحي في البلدية ورفع جودة الخدمات الطبية.