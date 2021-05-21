بلدية الكفرة تستقبل معدات طبية وجهاز «PCR»

أجهزة طبية مقدمة إلى الكفرة، 21 مايو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية الكفرة استقبال معدات وأجهزة طبية، منها جهاز للأشعة المقطعية وجهاز «PCR»؛ وذلك عقب زيارة وزير الصحة علي الزناتي الذي تعهد بدعم القطاع الصحي في البلدية ورفع جودة الخدمات الطبية ها.

ووصل إلى مستشفى «الشهيد عطية الكاسح» جهاز أشعة مقطعية حديث ومصنع تعبئة أسطوانات الأكسجين المسال، كما بدأ العمل على تجهيز عيادة شهداء بوشوق المجمعة، والمقرر افتتاحها منتصف الشهر المقبل، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستقبل مركز الكفرة للنساء والولادة 50 أسطوانة أكسجين، إضافة إلى تجهيز مصنع لإنتاج الأسطوانات، والمباشرة في الإجراءات الإدارية لرفع مجمع عيادات ليبيا بالفرع البلدي الشورى إلى مستشفى قروي، وتوفير جهاز «PCR» لمركز طب المناطق الحارة.

كما أشارت البلدية إلى البدء في ترشيح عناصر طبية وطبية مساعدة لغرض الالتحاق بدورات تدريبية، والشروع في اتصالات مباشرة مع الشركة التونسية المنفذة لمشروع مستشفى الكفرة المركزي.