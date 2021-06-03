رئيس وزراء إسبانيا يصل إلى طرابلس ويلتقي الدبيبة

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

وصل رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إلى طرابلس، اليوم الخميس، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية، والدولة للتجارة، ومجموعة من رجال الأعمال ومديري بعض الشركات الإسبانية الكبرى، في مستهل زيارة رسمية إلى ليبيا.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، نظيره الإسباني والوفد المرافق له بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، ومن المقرر أن يبحثا معا «سبل تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية بين البلدين»، وفق تغريدة على حساب الحكومة بموقع «تويتر».

ومن المقرر أن يشارك الدبيبة وسانشيز في لقاء مع رجال الأعمال، لبحث التعاون والدور الذي يمكن أن يلعبوه في إعادة إعمار ليبيا وتنميتها.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن زيارة سانشيز إلى ليبيا ستشهد إعادة فتح السفارة الإسبانية في طرابلس، فيما يلتقي سانشيز مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبعد ذلك سيتم توقيع عديد مذكرات التفاهم بين البلدين، وسيكون هناك إعلان مؤسسي من قبل رئيسي الحكومتين.

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، 3 يونيو 2021. (الإنترنت)

الدبيبة يستقبل نظيره الإسباني بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، 3 يونيو 2021. (الإنترنت)