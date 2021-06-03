«المركزية» تعلن تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 12:56 صباحا
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الأربعاء، تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية المعلن عنها سابقا.

وقالت اللجنة، في بيان الأربعاء، إنه «تقرر تأجيل فتح باب الترشح للبلديات التي تم الإعلان عنه سابقا بناءً على الكتاب الموجه إليها من وزارة الحكم المحلي رقم ح.م/959/1». وأشارت اللجنة إلى استمرار مرحلة تسجيل الناخبين، داعية كل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التعاون مع اللجنة في تنفيذ حملات توعية الليبيين بأهمية التسجيل والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية.

وفي 19 مايو، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فتح باب التسجيل للمترشحين في انتخابات المجالس البلدية لـ24 بلدية يوم السبت 5 يونيو المقبل حتى الخميس الموافق السابع عشر من الشهر نفسه.

وشملت هذه البلديات: «البيضاء، تازربو، القبة، بير الأشهب، توكرة، القيقب، جردس العبيد، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، الأبرق، مساعد، الجفرة، هراوة، جنزور، السايح، سبعية، الأصابعة، مرادة، صرمان، أم الرزم، الشقيقة، الأبيار»، وفق رئيس اللجنة المكلف الصادق الحراري.

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