ضبط ورشة لصناعة «قوارب الهجرة» في زوارة

ورشة لصناعة قوارب تستخدم في نشاط الهجرة غير الشرعية، 1 يونيو 2021، (أمن زوارة)

ضبطت فرقة التحري التابعة لمركز شرطة زوارة الجنوبي ورشة لصناعة القوارب الخشبية، المعدة خصيصا لنقل المهاجرين غير الشرعيين.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الفرقة معلومات عن تحويل استراحة على شاطئ البحر غرب زوارة، إلى ورشة لصناعة القوارب، حيث تم التأكد من المعلومة ومداهمة المكان، حسب بيان مديرية أمن زوارة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وقبض رجال الأمن على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية المصرية، هم من يقومون بصناعة القوارب، وانتهوا من تنفيذ قاربين حتى الآن، وأن المصنع مملوك لشخص ليبي من مدينة مجاورة أستأجر الاستراحة، فتم التحفظ عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأمس الثلاثاء، كشف معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، عن الأضرار الفادحة التي تكبدتها ليبيا جراء التدفقات المالية غير المشروعة غير الخاضعة للرقابة، مقدرا متوسط الخسارة السنوية بـ 1.2 مليار دولار.

وأكد المعهد صعوبة تحديد أرباح العصابات المتورطة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكنها تقدر في أفريقيا عموما بنحو 450 مليونا إلى 765 مليون دولار سنويا، منها 89 مليونا إلى 236 مليون دولار في ليبيا وحدها.