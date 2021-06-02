ضبط ورشة لصناعة «قوارب الهجرة» في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 09:04 صباحا
ورشة لصناعة قوارب تستخدم في نشاط الهجرة غير الشرعية، 1 يونيو 2021، (أمن زوارة)

ضبطت فرقة التحري التابعة لمركز شرطة زوارة الجنوبي ورشة لصناعة القوارب الخشبية، المعدة خصيصا لنقل المهاجرين غير الشرعيين.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الفرقة معلومات عن تحويل استراحة على شاطئ البحر غرب زوارة، إلى ورشة لصناعة القوارب، حيث تم التأكد من المعلومة ومداهمة المكان، حسب بيان مديرية أمن زوارة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وقبض رجال الأمن على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية المصرية، هم من يقومون بصناعة القوارب، وانتهوا من تنفيذ قاربين حتى الآن، وأن المصنع مملوك لشخص ليبي من مدينة مجاورة أستأجر الاستراحة، فتم التحفظ عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأمس الثلاثاء، كشف معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، عن الأضرار الفادحة التي تكبدتها ليبيا جراء التدفقات المالية غير المشروعة غير الخاضعة للرقابة، مقدرا متوسط الخسارة السنوية بـ 1.2 مليار دولار.

وأكد المعهد صعوبة تحديد أرباح العصابات المتورطة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكنها تقدر في أفريقيا عموما بنحو 450 مليونا إلى 765 مليون دولار سنويا، منها 89 مليونا إلى 236 مليون دولار في ليبيا وحدها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
خطأ مطبعي ينغص مراسم تدشين ساحة في روما
منوعات
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
برشلونة يحسم الجدل بشأن مصير مدربه «كومان»
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
رئيس مفوضية الانتخابات في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة ...
ليبيا
وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي