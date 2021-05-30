عقيلة صالح: يجب إنهاء ملفات المرشحين للمناصب السيادية في أسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 11:53 مساء
عقيلة صالح خلال لقائه مع أعضاء لجنة فرز المرشحين للمناصب السيادية بمجلس الدولة، 30 مايو 2021. (مجلس النواب)

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مع أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية، إذ أكد صالح  على ضرورة إنهاء «هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن».

الاجتماع عقد اليوم الأحد بحضور عضو لجنة مجلس النواب لفرز ملفات المرشحين الهادي الصغير. وخلاله شدد رئيس المجلس على أهمية «إنجاز هذا الاستحقاق الهام في هذه المرحلة»، حسب بيان لمجلس النواب.

وأشار المجلس إلى أن لجنة استلام وفرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية المشكلة بموجب قرار ريس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021أانهت أعمالها في قبول وفرز الملفات أواخر أبريل الماضي، فيما أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات المترشحين التي تم فرزها وقبولها إلى مجلس الدولة.

كما التقى صالح بمكتبه في مدينة القبة وفدا من مؤسسة «مجلس شيوخ ليبيا وتناول معهم عددا من الملفات في مقدمتها ملف المصالحة الوطنية و«الجهود المبذولة لراب الصداع بين الأشقاء ولم شمل الليبين».

وتناول الاجتماع أيضا الانتخابات القادمة، إذ شدد رئيس المجلس على ضرورة «تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها نهاية العام الجاري».

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