عون: ليبيا تتطلع للخبرة الجزائرية في مرحلة إعادة الأعمار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 30 مايو 2021, 07:31 مساء
وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)

أعرب وزير النفط والغاز محمد أحمد عون عن تطلع التي مرت بظروف استثنائية إلى الخبرة والمساعدة الجزائرية في مرحلة إعادة الإعمار.

وبحث عون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مع وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب، سبل تعزيز التعاون في مجالات المحروقات وإنتاج الكهرباء وفق وزارة الطاقة الجزائرية. وشدد وزير النفط على ضرورة دعم العلاقات التاريخية بين البلدين بعلاقات اقتصادية فعالة، لا سيما في مجال الطاقة.

 من جانبه، ذكر الوزير الجزائري عرقاب الذي كان مرفوقا بوفد من رؤساء المجمعات والمدراء العامين لكبرى الشركات في مجال الطاقة بأن هذا القطاع في الجزائر يتضمن عدة مشاريع وإنجازات تتيح تعزيز التعاون مع الطرف الليبي.مذكرا بمجالات المحروقات وانتاج الكهرباء والغاز والتوزيع وصيانة الشبكات كأهم المجالات المطروحة للتباحث والدراسة.

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وخلال أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الليبي، أبدى المدير العام لمجمع «سوناطراك» الحكومي الجزائري توفيق حكار استعداد بلاده لوضع الخبرة العالية للمجمع في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع إلى المصب في يد ليبيا حسب صفحة «سوناطراك» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويختتم المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، اليوم الأحد الذي شهد مشاركة نحو 400 متعامل اقتصادي والهادف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة في مختلف القطاعات.

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