سرقة 2250 متر أسلاك «ضغط عالي» بدائرة توزيع جنوب زليتن

خط كهرباء في زليتن تعرض للسرقة في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 2250 مترا من أسلاك الضغط العالي بدائرة توزيع جنوب زليتن، وذلك ضمن مسلسل التعديات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، الاعتداء على خط دغدوغ من 30 ماجرا، التابع لدائرة توزيع جنوب زليتن وسرقة أسلاك «ضغط عالي»، تقدر بمسافة 1500 متر مما تسبب في فقد التغذية على نحو (100) محول وانقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين القاطنين بالمنطقة.

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء كذلك الاعتداء على خط شوين من 30 ماجرا وسرقة أسلاك «ضغط عالي» تقدر بمسافة 750 مترا.

وأوضحت أن هذه التعديات تأتي رغم استمرار مهندسيها وفنييها في تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم في هذه المرحلة، لكن «أيادي الشر لا تزال تعمل جاهدة على إلحاق الأذى بالشبكة العامة للكهرباء من خلال التعدي على الشبكة وسرقة الأسلاك النحاسية».

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من كثرة التعديات التي تطال مكونات الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق رغم مناشداتها المتكررة الجهات الأمنية بضرورة وضع حد لها، لتجنب انقطاع التيار عن المواطنين وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال.