الدبيبية يصل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 08:47 مساء
من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، إلى مطار هواري بومدين الدولي، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد وزاري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان في استقبال الدبيبة بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد.

وضم الوفد الوزاري وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الاقتصاد والتجارة، النفط والغاز، الصحة، العمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وافتتح، اليوم السبت، المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري بالعاصمة الجزائر، بمشاركة وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، ومستشار رئيس الجمهورية الجزائري ووزيرا التجارة والخارجية الجزائريان، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

وستستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاثة أيام متضمنة لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والجزائرية وورش عمل، إضافة إلى مشاركة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في معرض «Sefax» التجاري.

من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)
من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)
من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)
من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (1 من 2)
فيديو
عقوبات مغلظة بالغرامات المالية والإيقافات في الدوري الليبي
رياضة محلية
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وإرجاع نسبة 20% المخصومة لـ446 ألف موظف
ليبيا
نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (20- 27 مايو 2021)
ليبيا
أبوبكر سعيد يكشف تفاصيل جلسة الثلاثاء لـ«النواب» بشأن الميزانية واجتماعهم مع ...
ليبيا
أول برلمان أوروبي يدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
عربى
مناقشات ملتقى الحوار: خلاف حول صلاحيات الرئيس و«النواب» واتفاق على وضع «آليات» ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الكلب الطائر» يتسبب بتوقيف رجل هندي