الدبيبية يصل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري

من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، إلى مطار هواري بومدين الدولي، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد وزاري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان في استقبال الدبيبة بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد.

وضم الوفد الوزاري وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الاقتصاد والتجارة، النفط والغاز، الصحة، العمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وافتتح، اليوم السبت، المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري بالعاصمة الجزائر، بمشاركة وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، ومستشار رئيس الجمهورية الجزائري ووزيرا التجارة والخارجية الجزائريان، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

وستستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاثة أيام متضمنة لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والجزائرية وورش عمل، إضافة إلى مشاركة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في معرض «Sefax» التجاري.

من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)

من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)

من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)

من وصول الدبيبة إلى الجزائري، 29 مايو 2021. (الإنترنت)