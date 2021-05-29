وزير الاقتصاد يدعو إلى تدشين منطقة تجارية حرة بين ليبيا والجزائر

محمد الحويج، خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، في الجزائر العاصمة، 29 مايو 2021. (وكالة الأنباء الجزائرية)

دعا وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، اليوم السبت، إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين ليبيا والجزائر وفتح المعبر الجمركي الدبداب-غدامس من أجل تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين.

ودعا الحويج، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، اليوم، في الجزائر العاصمة، إلى «فتح المعبر الجمركي الموحد وتشكيل فريق عمل لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، علاوة على فتح خطين تجاريين بحري وجوي بين الجزائر وليبيا»، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وتطرق الحويج إلى «العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين» والتي تشكل «أرضية خصبة للتعاون المشترك والرقي بالتعاون في المجال الاقتصادي»، مؤكدا أن المنتدى يعد «الطريق الصحيح» في هذا الاتجاه، داعيا رجال الأعمال في البلدين لتفعيل التعاون في مجال التجارة والاستثمار واغتنام فرصة عقد هذا اللقاء، للخروج بقرارات تخدم المصالح والمنافع المشتركة للبلدين.

وافتتح المنتدى اليوم بفندق الأوراسي برئاسة وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، ووزير التجارة كمال رزيق، بمشاركة 400 متعامل اقتصادي من البلدين.

الحويج يشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري

واقترح الحويج إبرام اتفاق بين المصرف المركزي الليبي ونظيره الجزائري، لتسهيل الإجراءات البنكية لصالح الطرفين، بقصد تشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي الثنائي.

وتوقع أن تصل المبادلات التجارية بين البلدين في حال تجسيد مجمل هذه الاقتراحات، إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا، (مقابل نحو 65 مليون دولار حاليا منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية إلى ليبيا).