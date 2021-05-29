المنفي يناقش مع قيس سعيد تسهيل التنقل بين ليبيا وتونس.. ويشدد على خطورة البعد الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 02:09 مساء
المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع قيس سعيد، 29 مايو 2021. (صورة من البث المباشر للمؤتمر)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أنه ناقش مع الرئيس التونسي قيس سعيد تسهيل التواصل والنقل بين ليبيا وتونس، مشيرا إلى خطورة البعد الأمني في المنطقة. 

وأضاف المنفي، خلال مؤتمر صحفي مع قيس سعيد في قصر قرطاج التونسي اليوم السبت، أن المناقشات ركزت على ضرورة «علاج المشاكل التي يمر بها المواطن التونسي في ليبيا والعكس»، لافتا إلى تناول المسألة الأمنية والتأكيد على أن هذا الملف شديد الخطورة

وأضاف: «البعد الأمني هو من أهم الأبعاد التي يجب التركيز عليها، ولا بد من الاستقرار الأمني في المنطقة، فقد أكدنا أن أمن ليبيا من أمن تونس والعكس صحيح، ومع بعضنا يمكن مواجهة التحديات المختلفة، ونتمنى أن تتوج اللقاءات الثنائية بما يفيد مصلحة البلدين».

المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع قيس سعيد، 29 مايو 2021. (صورة من البث المباشر للمؤتمر)
المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع قيس سعيد، 29 مايو 2021. (صورة من البث المباشر للمؤتمر)
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