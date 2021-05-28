«أكوينور» النرويجية تبدي رغبتها في الاستثمار بقطاع النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 09:04 مساء
لقاء مسؤولي مؤسسة النفط مع وفد شركة أكوينور النرويجي، 27 مايو 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أبدى نائب الرئيس التنفيذي للشركة «أكوينور إيه.إس.إيه» النرويجية أليساندري كوك رغبة الشركة في فتح آفاق التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في مجال الاستثمار، وإجراءات الدراسات المكمنية لتطوير حقول النفط والغاز، مؤكدا أن هناك فرص كبيرة للاستثمار، وليبيا تعد سوق واعد، و«أكوينور» مستعدة لتقديم الدعم والتدريب الفني والتقني للكوادر الليبية في المجال.

جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد من الشركة إلى العاصمة طرابلس، حيث التقوا رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله صباح أمس الخميس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

من جانبه، أكد صنع الله حرص مؤسسة النفط على التعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية في مجال الاستثمار في قطاع النفط والغاز؛ لتطوير صناعة النفط في ليبيا ونقل الخبرات، وإعادة وتأهيل الحقول النفطية المتضررة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى بناء القدرات، ووالتنسيق لبرامج التدريب التقنية، للرفع من كفاءة عاملي قطاع النفط وتحريك عجلة التنمية بالبلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان
دولى
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار
دولى
الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم في الميزانية العامة
ليبيا
نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (20- 27 مايو 2021)
ليبيا
لاعبو ريال مدريد يودعون زين الدين زيدان بعد رحيله
رياضة عالمية
أبوبكر سعيد يكشف تفاصيل جلسة الثلاثاء لـ«النواب» بشأن الميزانية واجتماعهم مع ...
ليبيا
وفاة الرحالة الليبي العالمي محمد بحر بعد إصابته بفيروس «كورونا»
رياضة محلية
أول برلمان أوروبي يدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
عربى
مناقشات ملتقى الحوار: خلاف حول صلاحيات الرئيس و«النواب» واتفاق على وضع «آليات» ...
ليبيا
كوبيش يدعو جميع الأطراف إلى ضرورة قبول نتائج الانتخابات
ليبيا
الرعيض: تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية «راجع إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع فيديو مدته 55 ثانية مقابل 761 ألف دولار