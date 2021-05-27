المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وارجاع نسبة 20% المخصومة لـ 446 ألف موظف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 11:15 مساء
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة، واصفة القرار بأنه «سابقة لم تحدث منذ العام 2014». 

وأشار بيان صادر عن إدارة الميزانية في الوزارة إلى «احالة مرتبات شهر مايو لكافة موظفي القطاع الاداري لكامل التراب الليبي من المنظومة الموحدة بإدارة الميزانية، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم (56) لسنة 2021 بإرجاع قيمة 20% لعدد (446) ألف موظف تم خصمها منهم».

ونوهت الوزارة إلى «تضمين معدل الاداء لـ15 ألف عضو هيئة تدريس والتي جرى ايقافها في شهر مارس من العام الماضي، لافتة إلى تضمين مستحقات الاشهرالسابقة من معدل الاداء لاعضاء هيئات التدريس من 2021/1/1 بمجرد اعتماد الميزانية للسنة المالية 2021».

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وأشارت إدارة الميزانية إلى تسوية عدد 594 ألف و989 موظف للعاملين بالقطاعات والجهات العامة حسب الاستحقاق المحال ، وأضاف البيان أن «عدد المتغيرات في منظومة المرتبات بلغ مليونا و41 ألفا و4 جرى تسويتها».

وحسب المالية، فإن مخرجات المنظومة تساهم في انهاء الانقسام بين ابناء الشعب الواحد، مشيرة إلى التعميم على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التعاون مع الادارة في تحديث كافة بيانات موظفيها لتسويتها وفقا للتشريعات النافذة.

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