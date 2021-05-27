الرعيض يناقش مع السفير الإسباني دعم المسار السياسي واستئناف مشاريع التعاون بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 09:31 مساء
الرعيض مع السفير الأسباني لدى ليبيا، الخميس 28 مايو 2021. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)

ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراتشي، اليوم الخميس، دعم المسار السياسي واستئناف مشاريع التعاون بين البلدين.

وأوضح الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لقاء الرعيض والسفير الإسباني جرت خلاله «مناقشة سبل دعم المسار السياسي في ليبيا والدور المهم الذي يمكن أن تقوم به إسبانيا لتعزيز الاستقرار، إضافة إلى استئناف مشاريع التعاون بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر لليبيين خاصة رجال الأعمال».

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وقال الرعيض، بهذا الصدد «إن مثل هذه الزيارات الدولية المتتالية من شأنها أن تعزز الاستقرار في ليبيا، ونعتبره مؤشرا إيجابيا لعودة التعاون الدولي بين ليبيا وباقي الدول»، مشيرا إلى امتلاك إسبانيا «الخبرة في العديد من المجالات الفنية والصناعية والتي نطمح أن تتم الاستفادة منها في الساحة الليبية».

واعتبر رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة أن عودة السفارة الإسبانية للعمل من طرابلس، ضمن العديد من السفارات التي تشهد استئناف عملها من ليبيا «من شأنه أن يقوي آفاق التعاون» بين البلدين.

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