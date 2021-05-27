إبراهيم صهد: المخاوف بشأن الانتخاب المباشر للرئيس ليست شخصية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 01:13 مساء
إبراهيم صهد يتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (بث مباشر)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، إبراهيم صهد، إن المخاوف بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «ليست شخصية»، حيث «نخشى أن نجد أنفسنا بعد الانتخابات المقبل كما كنا قبلها». 

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، أكد صهد أن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات «غير متفق عليها بالكامل».

وتحدث عن عديد المتطلبات التي يقتضيها الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل مثل القاعدة الدستورية والبيئة والمناخ الملائم الواجب توفره لإجرائه.

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