مبروكة القماطي تدعو إلى فتح حوارات حول عقد الانتخابات أم الاستفتاء على مشروع الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 11:05 صباحا
عضوة ملتقى الحوار السياسي مبروكة القماطي، 27 مايو 2021، (صورة من بث مباشر)

اقترحت عضوة ملتقى الحوار السياسي، مبروكة القماطي، تولى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا يان كوبيش فتح مسارات حوارية للتعرف على آراء فئات الشعب الليبي حول «هل تمرر القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل أم الاستفتاء على مشروع الدستور، على أن توضح بنود القاعدة الدستورية للشعب؟».

ودعت إلى تنظيم اجتماع مباشر لأعضاء الملتقى للمناقشة حول بنود القاعدة الدستورية، وإتاحة الفرصة للتعرف على وجهات النظر المختلفة، حسب كلمتها في الملتقى، اليوم الخميس.

كما طالبت بحضور رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في وقائع اجتماع الملتقى، مشيرة إلى أنها شخصيا مع عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد، وانتخاب الرئيس مباشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل الوقتُ مناسب لتصفية الحسابات؟
وجهات نظر
أول برلمان أوروبي يدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
عربى
بركلات ترجيح ماراثونية (11-10).. فياريال بطلا للدوري الأوروبي للمرة الأولى في ...
رياضة عالمية
وفاة الرحالة الليبي محمد بحر
رياضة محلية
هداف «الصقور» محمد المريمي ينضم رسميا إلى صفوف نادي «المدينة»
رياضة محلية
بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما
دولى
«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «خطر» على ليبيا...
ليبيا
مقررة اللجنة القانونية: هناك إرادة شعبية كبيرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر
ليبيا
«عار على أوروبا».. غضب بعد نشر صور جثث أطفال مهاجرين ملقاة على ساحل زوارة
ليبيا
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية ترصد «بي إم دبليو x8»