مفوضية الانتخابات والمجتمع المدني يتفقان على وضع خطة كفيلة بمراقبة انتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 11:44 مساء
اللجنة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني. (فيسبوك)

 أوصت اللجنة المشتركة بين المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني في ختام مداولاتها التي استمرت ثلاثة أيام متواصلة بوضع خطة كفيلة لمراقبة الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم 2021.

وأوضحت اللجنة في توصياتها بان ترتكز هذه الخطة على تدريب مراقبين وفق المعايير والظوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات اضافة الى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة والتركيز على أهمية هذه المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

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حضر الجلسة الختامية للجنة المدير العام لمفوضية الانتخابات يحيي الجديد، ومدير ادارة التوعية الهادي القرقوطي، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني ابراهيم المقصبي، وورئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية عبدالغني دعبوب، وعدد من موظفي المفوضية وممثلين عن مؤسسات مدنية معنية بالمراقبة الانتخابية، وذلك بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

من مداولات للجنة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني. (فيسبوك)
أحد المشاركين في مداولات للجنة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني. (فيسبوك)
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