مفوضية الانتخابات تجتمع في بنغازي للمرة الأولى منذ 6 سنوات

من اجتماع مفوضية الانتخابات في بنغازي للمرة الأولى منذ 6 سنوات، 20 مايو 2021. (بوابة الوسط)

عقدت إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، اجتماعا في مدينة بنغازي هو الأول منذ ست سنوات، ضم رئيس المفوضية عماد السايح وأعضاء مجلسها ومديري مكاتب الإدارات الانتخابية فى البلاد.

وقال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع يعتبر تقابليا بين مجلس المفوضية والإدارة العامة مع رؤساء المكاتب الانتخابية ومنسقي العمليات الانتخابية في الإدارات الانتخابية.

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وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وهدف إلى رفع مستوى جاهزية المفوضية.

ويوم الإثنين، أكد عماد السايح أن المفوضية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرا إلى أن هذه العملية الفنية تعد «الأضخم» مقارنة مع الانتخابات السابقة، متوقعا أن «تكتمل هذه التحضيرات مع حلول منتصف شهر يونيو المقبل».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، عقد اجتماع افتراضي على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.