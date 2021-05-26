مناقشات ملتقى الحوار: خلاف حول صلاحيات الرئيس و«النواب» واتفاق على وضع «آليات» ضد معرقلي الانتخابات

جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، 26 مايو 2021 (لقطة مثبتة من بث مباشر)

ناقش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اليوم الأربعاء، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، الذي أنجزته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وخلال جلستين، افتتحهما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم يان كوبيش، اختلف أعضاء الملتقى حول صلاحيات الرئيس ومجلس النواب والقسم، واتفقوا حول ضرورة وضع آليات التعامل مع «معرقلي» إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بخارطة الطريق.

وفي المناقشات، التي عقدت عبر الاتصال المرئي وبثها تلفزيون الأمم المتحدة على الهواء مباشرة، أوضحت مقررة اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيدي، أن اللجنة عقدت 15 اجتماعا افتراضيا بين 21 ديسمبر 2020 حتى مارس 2021 لمناقشة القاعدة الدستورية، إضافة إلى اجتماعات مقرري اللجنة والاجتماعات الثنائية بين أعضائها.

وقالت إن أعضاء اللجنة تقدموا بسبعة مقترحات خلال تلك الاجتماعات، وتم دمجها في مقترح واحد، وأضافت أن القاعدة الدستورية تم تأسيسها على مقررات فبراير، وتضم «أربعة أبواب تحوي 47 مادة، الباب الأول من المادة الأولى إلى المادة 23 ويخص السلطة التشريعية، والباب الثاني من المادة 24 إلى المادة 44 ويخص السلطة التنفيذية، والباب الثالث الخاص بالأحكام العامة من المادتين 45 و46، أما الباب الخاص بالمسار الدستوري فموجود في المادة 47».

9 ملاحظات على القاعدة الدستورية

وخلال المناقشات، تقدم أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بتسع رسائل بالملاحظات التي سجلوها بخصوص مقترح القاعدة الدستورية.



وأشارت البعثة إلى أن تلك الملاحظات تتعلق بمسائل «أداء القسم، ورئاسة مجلس النواب وأعضائه وإسقاط العضوية به، وإنجاز المسار الدستوري، وصلاحيات رئيس الدولة وشروط الترشح، والحقوق الانتخابية لمنتسبي القوات الأمنية والجيش، والتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومسألة استكمال المسار الدستوري».



كوبيش يدعو إلى التركيز على «نقاط الاتفاق»

وفي كلمته الافتتاحية، دعا كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى العمل بروح «التعاون» والتركيز على «نقاط الوفاق بعيدا عن التركيز على نقاط الخلاف»، خلال مناقشاتهم مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.



كما دعا جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي».



مقترح القاعدة الدستورية «حصيلة توافق»

وقال مقرر اللجنة القانونية أكرم جنين، إن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات «حصيلة توافق»، لافتا إلى إحالة نقاط الخلاف إلى ملتقى الحوار السياسي من أجل استكمال مناقشاتها وإقرارها.



وأوضح خلال كلمته أن المقترح «حل وسط» بين الراغبين في الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات والرافضين لهذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه يقتضي إجراء تعديل للإعلان الدستوري كي يكون «نافذا».



وتحدث عن بعض النقاط الخلافية والمقترحات التي تمت إحالتها إلى ملتقى الحوار السياسي بهدف استكمال مناقشاتها، منها ما يخص راتب رئيس الدولة، وأن يرتبط بأضعف راتب في الدولة من خلال تحديده بـ20 ضعف الحد الأدنى للأجور.

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خلاف حول صلاحيات الرئيس ومجلس النواب

وشهدت الجلسة خلافات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي حول شروط ترشح وصلاحيات الرئيس ومجلس النواب، ففي حين شددت عضوة الملتقى السيدة اليعقوبي، على ضرورة منع ترشح مزدوجي الجنسية والمتزوجين من غير الليبيات في الانتخابات، رفض عضو الملتقى محمد الغدي هذا الاتجاه.



ورأى الغدي، خلال كلمته، أن الدعوة لتحديد شروط متعلقة بالجنسية والزواج للترشح للانتخابات الرئاسية تقع في خانة «الإقصاء» الذي يزيد «المخاوف».



وفيما يتعلق بصلاحيات الرئيس، توافقت اليعقوبي والغدي على ضرورة النص في القاعدة الدستورية للانتخابات على حق الرئيس في حل مجلس النواب، وذلك بعد إجراء الانتخابات المقبلة بنحو ستة أشهر، فيما يكون للمجلس الحق في سحب الثقة من الرئيس حال حصوله على النصاب القانوني لذلك.



دعا الغدي إلى ضرورة النص في المقترح على «آلية» تسمح بحل مجلس النواب خال مخالفته القانون، خاصة في ضوء وجود آليات لسحب الثقة من الرئيس ورئيس الحكومة.