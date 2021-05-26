عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئييس الدولة «خطر» على ليبيا والثورة

عضو اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي عبدالرحمن سويحلي، 26 مايو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو اللجنة القانونية، التابعة لملتقى الحوار السياسي، عبدالرحمن السويحلي، إن هناك من يرى أن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمثل خطرا على ليبيا وتهديدا لثورة فبراير. مشيرا إلى أنه «ليس هناك شارع (سياسي) واحد في ليبيا بل هناك شوارع ليبية »، في إشارة إلى التوجهات السياسية.

وانتقد السويحلي البث المباشر لوقائع فعاليات الجلسة الافتراضية للملتقى، اليوم الأربعاء، موضحا أن الأمر يمثل ضغطا على أعضاء الملتقى من أجل اتخاذ مواقف معينة، محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المسؤولية حال تعرض أعضاء الملتقى لأذى نتيجة لتعبيرهم عن آرائهم الذي قد لا يعجب البعض، وضرب مثلا بأحد الأعضاء الذي أبلغه بأنه تلقى تهديدا إذا لم يصوت لمقترح معين يخص الانتخابات الرئاسية المباشرة.

وأكد أن الأهم من إتمام القاعدة الدستورية للانتخابات العامة هو تهيئة بيئة سياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.