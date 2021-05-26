«عار على أوروبا».. غضب بعد نشر صور جثث أطفال مهاجرين ملقاة على ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 10:10 صباحا
إنقاذ 261 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 22 مايو 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)

هاجمت منظمة إنسانية الاتحاد الأوروبي إثر نشرها صورا للأطفال من أبناء المهاجرين غير الشرعيين، ملقاة على ساحل مدينة زوارة، قائلة إن تلك الواقعة تمثل «عارا على أوروبا».

وقال مؤسس منظمة «أوپن آرمز» غير الحكومية الإسبانية، أوسكار كامبس، «لا أزال في حالة صدمة من الوضع المريع، أطفال صغار ونساء لم يكن لديهم سوى أحلام وطموحات الحياة، لقد تم التخلي عنهم على شاطئ في زوارة شمال غرب ليبيا لأكثر من ثلاثة أيام، دون أن يأبه لهم أحد»، حسب تغريدة على حساب المنظمة في موقع «تويتر»، أمس الثلاثاء، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضاف كامبس إن هذه «الجثث المهجورة أرواح منسية، ورعب ترك بعيدا عن الأنظار لكي يندثر»، مكملا إنه «عار على أوروبا».

برلمانية إيطالية: الصور جارحة وتثير الحنق
وقالت رئيسة كتلة تيار «إيطاليا حيّة» بمجلس النواب، ماريا إيلينا بوسكي، إن صور أجساد الأطفال جارحة وتبعث على الحنق.

وكتبت، على صفحتها في «فيسبوك»، أن تلك الجثث بمثابة «لكمة على الوجه»، مضيفة أنه لا داعٍ لأن يغمض المرء عينيه، فهذه الصور تبقى محفورة في الضمير.

وتابعت أن كرامة الإنسان بالنسبة لكل شخص ليست مجرد قيمة تكرم يوما وتُهان آخر، «بل يجب أن يطبق ذلك دائما»، معقبة: «لهذا السبب، أنا غاضبة اليوم وهذه الصور تؤلمني أكثر».

واختتمت: «هذا هو السبب في أنني اليوم لا أستطيع أن أدير رأسي بعيدا، فهؤلاء الأطفال يمكنهم أن يكونوا أطفالنا».

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