الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن يتوافقان على أهمية استعادة توازن أركان الدولة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 12:27 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (الإنترنت)

أكدت الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن توافقا «حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقراراها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي».

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان نشره الناطق باسمها عبر صفحته على «فيسبوك» أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين، اليوم الاثنين، جرى خلاله مناقشة آخر مستجدات القضية الليبية.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس الأميركي جو بايدن «أشاد بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتي عززت من مسار العملية السياسية في ليبيا».

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