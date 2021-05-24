مجلس الوزراء يبحث آخر الاستعدادات لاستقبال وفد إسباني بالعاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 05:40 مساء
الطاهر باعور مع السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير, 24 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء الطاهر باعور، مع السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير، التنسيق لزيارة العمل التي سيقوم بها الوفد الإسباني للعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين، وجمع باعور وخافيير، وفق ما أعلنت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء اليوم.

ومن المزمع أن يتخلل الزيارة، افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي - الإسباني بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، مع التوقيع على مذكرات تفاهم تعزيزا للتعاون الثنائي بين البلدين.

يشار إلى أن إسبانيا بصدد إعادة فتح سفارتها في طرابلس في القريب العاجل، بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني مطلع شهر يونيو المقبل.

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