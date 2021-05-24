التومي والدوخ يبحثان تفعيل المشروعات بين وازن ودهيبة وبن قردان والسرس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 02:19 مساء
اجتماع وزير الحكم المحلي ونظيره التونسي، 24 مايو 2021، (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع وزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي كمال الدوخ، أوجه التعاون اللا مركزي المباشر بين البلديات في الدولتين، وذلك في المجالات الفنية وبإشراف مباشر من الوزارتين، بعد اعتماد مفهوم التوأمة بشكل فعال وتفعيل البرامج والمشروعات الحالية بين وازن ودهيبة وبن قردان والسرس.

جاء ذلك في لقاء بديوان «الحكم المحلي» بالعاصمة طرابلس، والذي تناول أوجه التعاون بين البلدين في مجال الحكم المحلي والتنسيق في مسار اللا مركزية والقائمين عليها، حسب بيان الوزارة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار التومي إلى ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من التجربة التونسية في مجالات الحكم المحلي ومسار اللا مركزية، بينما عرض الدوخ استعداد تونس؛ لمساعدة الجانب الليبي في عمليات إرساء الجباية المحلية بالبلديات الليبية والجوانب القانونية والإجراءات الفنية.

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