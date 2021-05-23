أبوجناح يشدد على ضرورة قيام هيئة الأوقاف بدور في المصالحة الوطنية

شيوخ هيئة الأوقاف خلال اجتماع أبوجناح معهم. (الهيئة)

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح بممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في اجتماع ببلدية الشاطئ اليوم الأحد، جرى خلاله التأكيد على دور الهيئة في إتمام المصالحة الوطنية.



وتناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه مكاتب الهيئة، وكيفية تذليلها، فيما شدد أبوجناح على «أهمية قيام الهيئة بدور بارز وفعال في المصالحة الوطنية، وضرورة دعم الخطاب الدعوي بالمساجد لتماسك النسيج الاجتماعي، وأن تكون هذه المساجد في منأى عن أي تجاذبات سياسية».



كما أشاد بجهود مكاتب الأوقاف بالمنطقة الجنوبية في توحيد الخطاب الدعوي، ودعمِ استقرار البلاد، حسب بيان للهيئة؛ فيما حضر الاجتماع مدير إدارة المساجد بالهيئة العامة للأوقاف الشيخ عبد السلام عمار والمديرَ التنفيذي لصندوق الزكاة الشيخ علي ضو.

أبوجناح في اجتماعه مع شيوخ هيئة الأوقاف (الهيئة)