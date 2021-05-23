وزير خارجية قطر في لقاء مع المشري: ندعم إجراء الانتخابات في موعدها

المشري في لقائه مع وزير الخارجية القطري، 23 مايو 2021 (مجلس الدولة).

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، بمقر المجلس في طرابلس، اليوم الأحد، إذ أكد آل ثاني «دعم قطر لإجراء الانتخابات (الليبية) في موعدها» في 24 ديسمبر المقبل.



تناول اللقاء العلاقات الثنائية و«مستجدات الوضع السياسي في ليبيا»، حسب بيان لمجلس الدولة، مضيفا أن الوزير القطري أكد دعم بلاده «للمسار السياسي السلمي في ليبيا، مجددا ترحيب بلاده بالاتفاق السياسي الموقع اخيرا في جنيف».



كما أكد آل ثاني دعم الدوحة «إجراء الانتخابات في موعدها بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق المتفق عليها»؛ بينما أشاد المشري بـ«دور قطر في حل الأزمة الليبية، وجهودها في الدفع بالعملية السياسية السلمية إلى الأمام».



ووصل الوزير القطري، اليوم الأحد، إلى طرابلس وناقش «مجالات التعاون سواء دعم المرحلة الانتقالية وتوفير ما يمكن توفيره من خدمات يتطلع لها الشعب الليبي، أو دعم العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة»، حسبما صرح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

المشري في لقائه مع وزير الخارجية القطري، 23 مايو 2021 (مجلس الدولة).

المشري في لقائه مع وزير الخارجية القطري، 23 مايو 2021 (مجلس الدولة).